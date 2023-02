Landratsamt Lindau schließt Testzentrum in Bösenreutin

Seit August 2020 war die Einrichtung in Betrieb. In dieser Zeit wurden in Bösenreutin über 110.000 Conroa-Tests durchgeführt.

27.02.2023 | Stand: 05:20 Uhr

Das staatliche Testzentrum des Landkreises Lindau an der Bösenreutiner Steig stellt den Testbetrieb aufgrund aktueller gesetzlicher Regelungen zum Dienstag, 28. Februar, ein. Das teil das Landratsamt mit. Die letzte Möglichkeit, sich in Bösenreutin auf das Coronavirus testen zu lassen, besteht am morgigen Dienstag von 17.30 bis 19.30 Uhr.

Die meisten Corona-Tests kurz vor Weihnachten

Am 28. August 2020 ging das Testzentrum auf dem Gelände des Umlade- und Wertstoffzentrums Lindau offiziell in Betrieb. Seither haben die dort Beschäftigten insgesamt 102.467 PCR-Testungen und 8446 Schnelltest durchgeführt. Die höchste Testfrequenz registrierten sie am 20. Dezember 2020: 719 Menschen ließen sich an diesem Tag testen.

Das staatliche Testzentrum ist laut Landratsamt vor dem Hintergrund der aktuellen Gesetzeslage jetzt nicht mehr erforderlich, nachdem der Freistaat aufgrund des niedrigen Infektionsgeschehens und der inzwischen recht hohen Immunität in der Bevölkerung die Vorgaben der Infektionsschutzverordnung geändert hat.

Demnach ist seit 10. Februar ein Selbsttest für das Betreten von Kliniken, Reha-Einrichtungen, Alten- und Pflegeheimen ausreichend, sofern sie selbst keine strengeren Zugangsvoraussetzungen erlassen. Im Krankheitsfall entscheidet der Arzt, ob er eine Testung mittels PCR-Test als notwendig erachtet.