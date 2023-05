Landratsamt warnt: In diesem Rathaus im Westallgäu droht der Kollaps

Zu wenige Mitarbeiter übernehmen zu viele Aufgaben im Hergatzer Rathaus in Wohmbrechts – das schreibt das Landratsamt in seinem Prüfbericht. Ein Teil der Kritik bezieht sich noch auf die Amtszeit des früheren Bürgermeisters Uwe Giebl (links), aber auch unter Oliver-Kersten Raab habe sich die Situation in der Verwaltung nicht ausreichend verbessert.