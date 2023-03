CSU-Liste für die Landtagswahl: "Herausragendes Ergebnis" für Ralf Arnold

Ralf Arnold, Landwirt aus Scheidegg, wird bei der Landtagswahl in Bayern 2023 auf Platz drei der schwäbischen CSU-Liste antreten. Welche Chancen er hat.

27.03.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Ralf Arnold wird bei der Landtagswahl im Herbst auf Platz drei der CSU-Liste in Schwaben antreten. Die Delegierten nominierten die Bewerber am Samstag bei ihrer Versammlung in Augsburg einstimmig. Kreisvorsitzender Uli Pfanner spricht von einem „herausragenden Ergebnis“. Dem ging in den vergangenen Wochen und Monaten intensive Arbeit hinter den Kulissen voraus. Arnold, Bio- und Energielandwirt aus Allmannsried (Scheidegg), spricht selber von einem „riesigen Vertrauensbeweis und einer großen Aufgabe“.

