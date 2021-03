Fakten zur Landtagswahl in Baden-Württemberg am Sonntag aus Allgäuer Sicht

Die Landtagswahl in Baden-Württemberg bildet den Auftakt ins Super-Wahljahr 2021. Auch etliche Allgäuer geben ihre Stimme im Wahllokal oder per Briefwahl ab.

Wann findet die Landtagswahl 2021 in Baden Württemberg statt?

Der Termin der Landtagswahlen in Baden-Württemberg ist der 14. März 2021. Die Wahllokale haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Eine erste Prognose wird ab 18 Uhr erwartet.

Die Wahl 2021 in Baden-Württemberg findet trotz der Corona-Krise am vorgesehenen Termin statt - anders als etwa die Landtagswahlen in Thüringen, die vom 25. April auf den 26. September verschoben wurden. Dort können die Kandidaten aktuell keinen Wahlkampf abhalten.

Wer sind die Kandidaten bei der Landtagswahl Baden-Württemberg 2021?

Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen)

Susanne Eisenmann ( CDU

Andreas Stoch ( SPD

Bernd Gögel ( AfD

Sahra Mirow (Linke)

Dr. Hans-Ulrich Rülke ( FDP

Die Wahlprogramme der Parteien und Ihre Standpunkte können Sie im Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Baden-Württemberg abgleichen.

Wahl in Baden-Württemberg - Prognosen: Wer wird gewinnen?

Umfragen zur Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg zeigen, dass Ministerpräsident Winfried Kretschmann auf eine Fortsetzung der bisherigen Koalition hoffen kann. Kretschmann ist der erste und einzige Ministerpräsident der Grünen in Deutschland. Er reagiert im Land seit 2011.

Aktuelle Umfragen zu Beginn der Woche zeigen, dass seine Partei bei der Landtagswahl am Sonntag auf rund 35 Prozent der Stimmen hoffen darf (Quelle: ZDF-Politbarometer). Die CDU verliert in dieser Umfrage noch einmal vier Punkte und kommt mit Spitzenkandidaten Susanne Eisenmann derzeit nur auf rund 24 Prozent (Erfahren Sie hier, wie das einzige TV-Duell zur Baden-Württemberg-Wahl lief).

Kretschmann reagiert mit einer Koalition aus Grünen und CDU. Theoretisch wäre nach der Wahl auch ein Bündnis mit der SPD oder eine Ampel-Koalition aus Grüne, FDP und SPD denkbar (Lesen Sie auch: Bundestagswahl 2021 im Allgäu: Termin, Kandidaten und News).

Landtagswahl in Baden Württemberg 2021 - auch das Allgäu wählt

Im Wahlkreis Wangen (Wahlkreis 68) sind bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg 2021 auch etliche Allgäuer aufgefordert, ihre Stimme im Wahllokal oder per Briefwahl abzugeben. Zu diesem Wahlkreis zählen im Westallgäu die Gemeinden

Achberg

Aichstetten

Aitrach

Amtzell

Argenbühl

Isny im Allgäu

Kißlegg

Leutkirch im Allgäu

Vogt

Waldburg

Wangen im Allgäu

Wolfegg.

Auch im Großraum Memmingen wird in den Gemeinden jenseits der Iller am Sonntag, 14. März, ein neuer Landtag in Stuttgart gewählt. Dazu zählen unter anderem: