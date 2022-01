Familie Berger verkauft auf ihrem Hof im Scheidegger Ortsteil Bieslings hochwertiges Angus-Fleisch. Ihr Erfolgsrezept bilden „Tapetenwechsel“ und der Mut, Neues zu testen.

17.01.2022 | Stand: 05:44 Uhr

„Wie kommen wir von hier nach Scheidegg?“, fragt ein Spaziergänger, der mit seiner Frau in Wanderermontur durch den Scheidegger Ortsteil Bieslings streift. Renate Berger zeigt in Richtung eines grasgrünen Hügels und erklärt den beiden Touristen in einem Satz, dass sie gefragtes Ziel direkt dahinter finden. „Wir kommen häufig ins Gespräch“, sagt Berger. Sie betreibt mit ihrem Mann Hans-Jörg einen Bio-Hof samt Ferienwohnungen und Fleischverkauf.