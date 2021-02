Langer Lockdown: Wirte protestieren am 1. März im Westallgäu

Gaststätten und Hotel aus dem Landkreis Lindau beteiligen sich an einer bayernweiten Aktion. Wie ihr Sprecher Ludwig Gehring die Lage der Branche einschätzt.

Gastwirte und Hoteliers in ganz Bayern machen am Montag mit einem stummen Protest auf sich und ihre Situation aufmerksam – und auch ein Dutzend Gastronomen aus dem Landkreis Lindau beteiligen sich daran. „Wir wollen nicht poltern, aber nach vier Monaten Lockdown zeigen, dass es uns noch gibt“, sagt Ludwig Gehring, Vorsitzender des rund 70 Mitglieder zählenden Hotel- und Gaststättenverbandes im Landkreis Lindau.

Wirte aus Lindenberg, Weiler und Scheidegg bei Protest dabei

Die Wirte werden dazu am 1. März von 10 bis 14 Uhr einen gedeckten Tisch oder ein gemachtes Bett vor ihre Gaststätte oder ihr Hotel stellen. In Lindenberg beteiligen sich der Bayerische Hof, der Lindenberger Hof und der Löwen an dieser Aktion. In Weiler ist das Hotel Post mit dabei und in Scheidegg der Hirschen. Hinzu kommen laut Gehring ein gutes halbes Dutzend Gastronomen aus dem Raum Lindau und Wasserburg.

Der Zeitpunkt für den Protest kommt nicht von ungefähr: Am 3. März findet die nächste Bund-Länder-Runde statt. Von der großen Politik wünscht sich Gehring „eine Perspektive zur Öffnung“. An den Inzidenzzahlen, ob 35 oder 50, könne man diese aus seiner Sicht nicht mehr festmachen.

Wirte hoffen auf Öffnung der Außengastronomie

Eine Öffnung der Außengastronomie sei das Mindeste, vor allem wenn man gesehen habe, wie es die Menschen am vergangenen Sonnenwochenende nach draußen gedrückt hat – nicht nur in den großen Städten, sondern auch in Lindenberg am Waldsee oder in Scheidegg auf dem Höhenweg. Allerdings, sagt Gehring: „Der März wird auch wieder schlechte Tage mit sich bringen.“ Deshalb hoffen die Gastwirte, dass sie auch innen möglichst bald bewirten dürfen. „Wenigstens ein paar in jedem Raum“, sagt der Lindenberger.

Aus finanzieller Sicht ganz fatal wäre es, wenn die Gastwirte im zweiten Jahr in Folge auf das Ostergeschäft verzichten müssten.

