Der Auftakt des Langlauf-Kreiscups fällt ins Wasser

Weil der Schnee fehlt, muss der SC Scheidegg auf die Austragung verzichten. Welche anderen Rennen geplant sind und wie realistisch sie aktuell sind.

04.01.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Die Langlauf-Profis messen sich dieser Tage auf einer schmalen weißen Spur in Oberstdorf bei der Tour de Ski miteinander – Amateure jedoch, die sich auf Ausdauersport auf dünnen Skiern im Westallgäu gefreut haben, können nur frustriert auf grüne Wiesen schauen. Milde Temperaturen haben über mehrere Wochen nämlich dafür gesorgt, dass der wenige Schnee, der im Dezember gefallen war, schon wieder weggetaut ist. Sogar in den etwas höheren Lagen ist das Weiß längst dem Grün gewichen – und anstatt Ski wird vielerorts Fahrrad gefahren.

Eine Folge dieser außergewöhnlich warmen Witterung in der eigentlich kalten Jahreszeit ist auch, dass viele Wintersport-Wettkämpfe in der Region nicht wie geplant ausgetragen werden können. Der Auftakt des Langlauf-Kreiscups mit seinen insgesamt vier Rennen zum Beispiel, der am Dreikönigs-Feiertag am Freitag in Scheidegg auf dem Programm gestanden hatte, fällt demnach ins Wasser. „Wir können es unter diesen Bedingungen nicht machen“, bedauert Edgar Rädler, Langlauf-Sportwart im Sportkreis Lindau, die alternativlose Entscheidung.

Gibt es Ausweichorte für Wintersport?

Auch deshalb, weil er überhaupt keine Idee hat, wohin man mit dem Wettkampf ausweichen könnte, denn: Selbst an normalerweise schneesicheren Orten wie zum Beispiel in Rohrmoos oder Balderschwang gehe derzeit im Hinblick auf das Langlaufen überhaupt nichts. Um mehr Chancen auf ausreichend Schnee für die Wettkämpfe zu haben, wurde der Start der Rennserie im Gegensatz zu früher Jahren, als sie noch Dezember losging, auf inzwischen Januar verlegt.

Letztmals hat es indes eine vollständige Kreiscup-Saison im Winter 2018/19 gegeben, wobei damals etwa 120 Kinder, Jugendliche und Erwachsene am Start waren. Seither hat vor allem die Corona-Pandemie die Rennserie zu einem unmöglichen Unterfangen gemacht. Organisator Rädler war deshalb vor der Neuauflage in diesem Winter sehr gespannt gewesen, wie viele Teilnehmer es nach der langen Zwangspause wohl werden würden. Er hatte es durchaus für möglich gehalten, dass der eine oder andere Langläufer, der in der Vergangenheit mit Begeisterung dabei war, inzwischen aufgehört oder sich umorientiert hat. Anmeldezahlen kann der Sportwart nun jedoch nicht präsentieren, weil die Ausschreibung aufgrund der Schneelage gar nicht erst verschickt worden sei.

Scheidegg hoff auf Ersatztermin des Langlauf-Kreiscups

Für den Skiclub Scheidegg ist es schade, dass er am Feiertag nun doch nicht Mittelpunkt der lokalen Langlaufszene sein kann. „Wir haben dieses Jahr sowieso nur den Kreiscup als Wettkampf“, sagt der Vorsitzende Konrad Fäßler, der die Hoffnung aber noch nicht ganz aufgegeben hat. „Vielleicht kriegen wir ja noch einen Ausweichtermin organisiert.“ Derzeit bleibe ihm und seinen Mitstreitern im Verein aber nichts anderes, als abzuwarten, ob, wann und wie viel Schnee der Winter noch bringt.

Das gilt auch für die weiteren drei Rennen des Westallgäuer Langlauf-Kreiscups, wie Sportwart Rädler bemerkt. Der nächste Termin steht schon am 18. Januar in Oberstaufen auf dem Programm, und dank der dortigen Beschneiungsanlage waren sich die Organisatoren lange Zeit sicher, dass er stattfinden kann. Inzwischen hat sich das aber geändert, denn laut der Wetterprognose soll ein Temperatursturz bis Mitte Januar ausbleiben, Schneefall ist nicht zu erwarten – und demnach steht der Wettbewerb mehr als auf der Kippe. „In Oberstaufen ist zwar schon Kunstschnee produziert worden, aber man kann ihm jetzt beim Schmelzen zusehen“, sagt Edgar Rädler. Er sei auch noch nicht ausgelegt worden, denn es gebe zu wenig, um Loipen damit zu präparieren. „Das macht im Moment einfach keinen Sinn.“

Noch etwas weiter weg sind die Rennen Nummer drei (4. Februar in Maierhöfen) und vier (25. Februar in Simmerberg) beziehungsweise der festgelegte Ausweichtermin (11. März). Rädler jedenfalls hofft, dass das Wetter bald so viel Schneefall bringt, um wenigstens ein paar der Wettbewerbe austragen zu können. „Vielleicht können wir dann auch kurzfristig ein Rennen unter der Woche einlegen.“ Das habe es auch früher schon gegeben. „Wir bleiben am Ball.“

Das tun auch die Sportler, die sich auf weitere zähe Wochen einstellen müssen. „Bei uns wird zweimal pro Woche trainiert“, berichtet etwa Konrad Fäßler vom SC Scheidegg. Die Älteren nutzten Skiroller, die Kleinen Inline-Skates. „Wichtig ist die Bewegung, der Spaß und der Sport“, betont der Vereinsvorsitzenende.