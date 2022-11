Laternen in Lindenberg leuchten nachts nur noch mit halber Kraft

Der Stromverbrauch soll so um 15 Prozent gesenkt werden. Gespart wird aber nicht nur bei der Straßenbeleuchtung.

25.11.2022 | Stand: 08:27 Uhr

Die Straßenlaternen in Lindenberg bleiben eingeschaltet. Allerdings wird die Beleuchtung auf die halbe Leistung reduziert. Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen. Das Gremium folgte dabei dem Vorschlag, den die Verwaltung nach Abstimmung mit dem Betreiber, der E-Netze Allgäu, ausgearbeitet hatte. Die Stadt will den Stromverbrauch dadurch um rund 15 Prozent reduzieren.

Vor dem Hintergrund der Energiekrise hatte die Stadt geprüft, inwieweit eine Reduzierung der Straßenbeleuchtung möglich ist. Dabei stellte sich laut Hauptamtsleiter Michael Schlachter heraus, dass es nur zwei Varianten gibt: entweder eine zeitgeregelte Komplettabschaltung – oder ein Betrieb mit halber Leistung.

Variante 1 kommt aus Sicht der Verwaltung nicht infrage. Laut Schlachter wären dann auch die Fußgängerüberwege nicht mehr beleuchtet – und die Stadt müsste aus Sicherheitsgründen teure Ersatzlösungen anbringen. Schlachter nannte als Beispiel den Markt Heimenkirch, der an seinem (einzigen) Zebrastreifen eine Baustellenbeleuchtung aufgestellt habe, deren Betrieb wohl zwischen 1000 und 1500 Euro koste. Lindenberg habe allerdings gleich ein gutes Dutzend Zebrastreifen.

Bürger sollen sich nachts sicher fühlen

Auch würde eine Komplettabschaltung dem Sicherheitsbedürfnis vieler Bürgerinnen und Bürger nicht gerecht werden. Das sieht auch Grünen-Sprecher Thomas Kühnel so: „Wir haben etwas mehr Nachtleben als auf dem Dorf.“

Nach Angaben der Verwaltung sind die Straßenlaternen in Lindenberg zwischen 23 Uhr und 5 Uhr auf die halbe Leistung reduziert. Das lasse sich innerhalb weniger Tage und ohne größeren Aufwand auf die gesamte Leuchtdauer umsetzen. Die Reduzierung der Helligkeit sei durch die LED-Leuchtmittel (von 14 Watt auf sieben Watt) für die Bürgerinnen und Bürger kaum wahrnehmbar. Das bestätigte auch Kühnel: „Mir ist es bisher nicht aufgefallen.“

Lesen Sie dazu auch: Schichtarbeiter beschweren sich über dunkle Straßen in Heimenkirch

Helmut Wiedemann (SPD) appellierte an die Bürger, ebenfalls Energie einzusparen und rief dazu auf, bei der Weihnachtsbeleuchtung „alles mal ein bisschen auf Halbmast“ zu setzen. Und Josef Kraft (CSU) nahm die Geschäftswelt in die Pflicht. In Lindenberg gebe es mitten in der Nacht etliche hell erleuchtete Schaufenster, teilweise würden darin auch Bildschirme laufen. Hier gebe es noch viel Einsparpotenzial.