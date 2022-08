Warum treffen sich 100 Köche in einer Allgäuer Kirche?

Etwa 100 Köche haben sich am Mittwoch in Scheidegg getroffen. Die Versammlung hatte einen bestimmten Grund.

So viele Kochmützen gibt es selten an einem Ort zu sehen: Nach einer coronabedingten zweijährigen Pause haben sich am Mittwoch 100 Köche in der Scheidegger Sankt Gallus-Kirche getroffen, um ihres Schutzpatrons, dem heiligen Laurentius, zu gedenken.

Stadtpfarrer Dr. Joachim Gaida würdigte das Tun der Köche in seiner Predigt mit den Sätzen: „Wie oft kommen zu dir Gäste, die im Inneren nicht zufrieden sind. Du gibst ihnen Essen und Trinken, machst sie glücklich und lässt ihr Gesicht erstrahlen. Dein Beruf kann auch heilig sein.“

Der Kirchenchor sang auf der Laurentiusmesse

Musikalisch umrahmt wurde die Messe vom Scheidegger Kirchenchor mit treffenden Liedern wie „What a wonderful world“ oder „Schalom, Friede, Freude und die Liebe sei mit Dir“. Im Anschluss luden die Köche und der Wirteverein Scheidegg/Möggers zu einem Weißwurstfrüstück in geselliger Runde auf den Kirchplatz der Marktgemeinde ein.

