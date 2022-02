Lawinen verschütten in Warth-Schröcken zwei Skifahrer

Einer der Sportler hatte kein Verschüttetensuchgerät bei sich. Die Lage in Vorarlberg bleibt nach starken Schneefällen und Wind weiterhin kritisch.

02.02.2022 | Stand: 17:32 Uhr

Mehrere Lawinen sind am Dienstag im Skigebiet Warth-Schröcken im Bregenzerwald abgegangen. Das berichtet die Vorarlberger Polizei. Dabei wurden zwei Wintersportler komplett verschüttet. Beide Unglücke sind laut aktuellem Stand glimpflich ausgegangen. Die Situation bleibt nach Beurteilung der Experten heikel.

1,40 Meter unter Lawine begraben

Ohne LVS-Ausrüstung waren laut Polizei zwei Brüder neben der Piste beim Steffisalp-Express im freien Skiraum unterwegs. Als der 21-Jährige gegen 13.30 Uhr vom Kammbereich in ein Tobel querte, löste er ein Schneebrett aus. Die Lawine riss ihn rund 100 Meter in die Tiefe und verschüttete ihn komplett. Sein 23-jähriger Bruder alarmierte die Einsatzkräfte. Nach einer halben Stunde gelang es, den Verschütteten, der unter 1,40 Meter Schnee begraben war, zu bergen. Er wurde mit Unterkühlungen ins Krankenhaus gebracht.

Verschütteten mit Ortungsgerät gefunden

Etwa eine Stunde zuvor fuhr eine neunköpfige Gruppe nahe der Bergstation des Steffisalp-Express im freien Skigelände durchs Hubertustobel ab. Zunächst verschüttete eine im Gegenhang entstandene, kleine Lawine einen 53-jährigen Skifahrer bis zur Hüfte. Der Mann konnte sich selbst befreien. Unmittelbar danach löste sich ein weiteres Schneebrett und begrub einen 61-Jährigen ganz. Seine Kameraden fanden ihn mittels der LVS-Ortungsgeräte. Sie konnten ihn nach 15 Minuten ausgraben. Der etwas Unterkühlte wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Wind und Neuschnee führen zu hoher Lawinengefahr

Die Lawinenlage bleibt in den Vorarlberger Alpen abseits gesicherter Pisten laut Experten vorerst kritisch. Viel Neuschnee und starker Wind haben zu erheblicher und oberhalb der Waldgrenze teils zu großer Lawinengefahr geführt, das entspricht den Lawinenwarnstufen 3 und 4. Vor allem im hinteren Bregenzerwald und in der Arlbergregion ist viel Neuschnee gefallen, den der Wind stark verfrachtet und hinter Geländekanten, in Mulden und Rinnen abgelagert hat. Er hat sich bisher nur schwach mit den Altschneeschichten verbunden, die Schneedecke ist darum sehr störanfällig. Im freien Gelände können schon einzelne Wintersportler Lawinen auslösen.