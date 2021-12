Lebensgefahr: Förderbänder fallen auf zwei Arbeiter

Zwei Männer sind bei einem Arbeitsunfall in Leutkirch lebensgefährlich verletzt worden. Zwei tonnenschwere Förderbänder waren auf sie gefallen.

08.12.2021 | Stand: 20:32 Uhr

Lebensbedrohliche Verletzungen haben zwei Männer in einem Betrieb in Leutkirch (Württembergisches Allgäu) bei einem Arbeitsunfall erlitten. Die beiden waren damit beschäftigt, eine Anlage in der Firma aufzubauen. Aus noch ungeklärten Gründen fielen dabei zwei tonnenschwere Förderbänder um und begruben die Männer, teilt die Polizei mit.

Rettungshubschrauber fliegen die Verletzten in Kliniken

Mehrere Firmenmitarbeiter konnten die Bänder anheben und die Arbeiter befreien. Sie wurden mit Rettungshubschraubern in umliegende Kliniken gebracht. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Unfallhergang dauern an.

