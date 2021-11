Leerstand in Lindenberg: Wie geht es mit dem Stadtcafé weiter?

Nachdem das "Herzlich" ausgezogen ist, steht eine große Gewerbefläche im Zentrum von Lindenberg leer. Doch hinter den Kulissen tut sich schon etwas. Das ist der aktuelle Stand.

19.11.2021 | Stand: 05:13 Uhr

Wie geht es mit dem ehemaligen Stadtcafé in Lindenberg weiter? Seit das „Herzlich“ geschlossen worden ist, stehen die Räumlichkeiten in der Hauptstraße 58 in Lindenberg leer. Doch hinter den Kulissen tut sich offenbar was.

Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt Citymanager Sascha Schmid, „dass es bereits intensive Gespräche für das Objekt gibt und eine attraktive Nachnutzung an dieser zentralen Stelle in Aussicht ist“. Weitere Details – auch zu den beteiligten Parteien – könne er mit Blick auf den Datenschutz derzeit nicht nennen. „Ich gehe aber davon aus, dass sich die neuen Nutzer der Fläche zeitnah an die Öffentlichkeit wenden, wenn alles in trockenen Tüchern ist“, sagt Schmid.

Nach Informationen unserer Redaktion ist wieder eine Café-Nutzung im Gespräch. In der fast 300 Quadratmeter großen Fläche im Erdgeschoss war zuletzt seit April 2016 das „Herzlich“ untergebracht, ein Café mit Ladengeschäft. Seit einigen Wochen steht die Fläche leer.

Markant ist das Gebäude, das sich in Privatbesitz befindet, auch wegen seiner Arkaden. Ganz früher hatte hier das Gasthaus Zum Rössle gestanden, das eine der wichtigsten Durchgangsstationen des Lindenberger Pferdehandels war. Die Wirtschaft gab es bereits seit dem 17. Jahrhundert. Sie fiel aber vor etwas mehr als 100 Jahren einem größeren Brand zum Opfer.

