Mit Teilnehmerrekord: Leiblachlauf in Hergensweiler läutet die Saison ein

Ausdauerverantaltung des TSV Hergensweiler mit so vielen Sportlern wie noch nie. Die Strecke war nicht nur wegen knackiger Aufstiege eine Herausforderung.

27.03.2023 | Stand: 19:32 Uhr

Mit dem Leiblachlauf hat der TSV Hergensweiler das Wettkampfjahr für die Ausdauersportler im Westallgäu eingeläutet. Über alle Altersklassen hinweg hatten sich 452 Teilnehmer angemeldet, mit dabei waren letztlich knapp 400, was eine ordentliche Steigerung zu den etwa 320 vom Vorjahr bedeutete. „Das ist Rekord“, zieht Organisatorin Heidi Abendschein Bilanz der sechsten Auflage. Sie sei von der großen Resonanz überrascht gewesen, weil es auch in Freiburg und Sonthofen Läufe gegeben hat.

Ex-Bundesliga-Fußballerin gewinnt bei den Frauen

Etwas mehr als 180 Starter wollten es beim 11,7-Kilometer-Hauptkurs mit der Konkurrenz aufnehmen, knapp 50 waren es auf der neu eingeführten Kurzstrecke (7,5 Kilometer). Abendschein freut sich, dass die Distanz von den Sportlern angenommen wurde – und will in Zukunft an dem Angebot festhalten.

Die erwachsenen Sportler laufen relativ am Anfang der Strecke an der Kapelle St. Antonius vorbei. Bild: Wolfgang Rehm

Den Hauptlauf gewannen zwei Triathleten: Jannik Stoll vom Skinfit Racing Tri Team war der Tagesschnellste (43:20 Minuten). Er war früher als Schwimmer für den TV Lindenberg aktiv. Schnellste Frau war Valeria Kleiner aus Lindau (48:09). Die 31-Jährige war vor ihrem Wechsel zum Triathlon eine erfolgreiche Fußballerin: Bundesliga, U20-Weltmeisterin, DFB-Pokal-Siegerin, U17-Europameisterin.

Auch der schnellste Mann auf der Kurzstrecke wurde in der Region als Fußballer bekannt: Christian Braun (45) knipste früher für den FC Memmingen, SSV Ulm 46, FC Wangen und FV Ravensburg. Er startete für seinen Arbeitgeber, die Stiftung Liebenau.

Um die Wette ging es zunächst für die knapp 170 Mädchen und Buben aus dem Nachwuchsbereich: Die Bambini, bei denen Drei- bis Fünfjährige dabei waren, absolvierten eine 400-Meter-Runde, die älteren Kinder liefen 600 Meter, den Jugendlichen wurden schon 1,2 Kilometer zugetraut.

Beim Leiblachlauf ist auch der Nachwuchs in verschiedenen Distanzen gefordert. Bild: Wolfgang Rehm

Regen sorgt für rutschige Passagen

Danach stieg die Spannung für die Erwachsenen. Anspruchsvoll war die Strecke, die es in beiden Distanzen größtenteils zu absolvieren galt, nicht alleine wegen teils steiler Aufstiegspassagen. Knackige 230 auf der langen und 170 Höhenmeter auf der kurzen Route waren zu überwinden. Etwa die Hälfte führte über Naturwege und Pfade, auf denen es wegen der starken Regenfälle der Vortage teilweise matschig und rutschig war. Wer mit glatten Sohlen an den Start gegangen war, musste es stellenweise also etwas vorsichtiger angehen. „Es ist eben ein Trail-Lauf“, weist Heidi Abendschein auf die richtige Schuhwahl hin.

Der TSV Opfenbach durfte sich über Klassensiege von Leni Straub, Robin Gromer, Julia Ihmor und Helmut Hannemann freuen. Letzterer machte sich ein nachträgliches Geschenk zu seinem 80. Geburtstag.

Felix Maurus (TSV Gestratz) verpasste als Vierter im Hauptlauf das Podest um zehn Sekunden (46:06). Von der SG Scheidegg lief Stephan Weitzel auf den zehnten Platz (47:04). Auch die Betriebssportgruppe von Liebherr Lindenberg war mit einigen Läufern vertreten.

Heidi Abendschein gilt als Macherin des Leiblachlaufs, selbst daran teilgenommen hat sie aber aufgrund ihrer Rolle als Moderatorin aber noch nicht. Im nächsten Jahr möchte sie bei ihrem Heimspiel aber unbedingt an den Start gehen. Den genauen Termin weiß sie noch nicht, sie peilt aber die Zeit um die Osterfeiertage an.

Das sind die Ergebnisse

11,7 Kilometer Frauen 1. Valeria Kleiner (48:09 Minuten), 2. Angelika Rauh (TV Kempten) (54:14), 3. Elisabeth Kloser (57:15).

1. Valeria Kleiner (48:09 Minuten), 2. Angelika Rauh (TV Kempten) (54:14), 3. Elisabeth Kloser (57:15). 11,7 Kilometer Männer 1. Jannik Stoll (Skinfit Racing Tri Team (43:20), 2. Hannes Pongruber (Hellblau.Powerteam) (44:46), 3. Jürgen Winkler (TV Legau) (45:56).

1. Jannik Stoll (Skinfit Racing Tri Team (43:20), 2. Hannes Pongruber (Hellblau.Powerteam) (44:46), 3. Jürgen Winkler (TV Legau) (45:56). 7,5 Kilometer Frauen 1. Nathalie Rauh (TV Kempten) (33:58) 2, Miriam Rauh (SSV Wilpoldsried) (36:05) , 3. Valentina Pareth (37:36).

1. Nathalie Rauh (TV Kempten) (33:58) 2, Miriam Rauh (SSV Wilpoldsried) (36:05) , 3. Valentina Pareth (37:36). 7,5 Kilometer Männer 1. Christian Braun (Stiftung Liebenau) (31:45), 2. Lukas Huber (TSV Großglattbach) (34:38), 3. Ettore Dallio (LG Welfen) (35:00 Minuten).

