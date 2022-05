Letzter kostenloser Parkplatz am Kurhaus in Scheidegg ist Geschichte

Die Gemeinde Scheidegg macht den letzten kostenlosen Parkplatz am Kurhaus in Scheidegg gebührenpflichtig. Was die Gemeinde dazu bewogen hat.

Eine aufgekieste Fläche nach den Wohnmobilstellplätzen an der Straße Richtung Ebenschwand war das letzte Parkparadies in Scheidegg für Spaziergänger im Sommer, Schlittenfahrer im Winter und Wanderer Richtung Baumwipfelpfad. Der aktuelle Beschluss des Gemeinderats, in Zukunft auch auf diesem Flecken Parkgebühren zu verlangen, zwingt Besucher nun hier, nach dem Parken das Öffnen ihres Portemonnaies nicht zu vergessen. Ansonsten droht ein Strafzettel.

Verwaltung: Parkplatz in Scheidegg über seine Kapazitäten frequentiert

Dieser Parkplatz war bisher im gesamten Umfeld des Kurhauses als einziger nicht gebührenpflichtig. In der Vergangenheit zeigte sich allerdings, dass diese freie Parkfläche von den Autofahrern über Gebühr beansprucht worden ist. Jürgen Hörmann, der geschäftsführende Beamte im Scheidegger Rathaus, drückte es im Gemeinderat so aus: „Viele sind natürlich dorthin ausgewichen, so dass auf dieser Fläche ungeordnetes Parkgedränge herrschte. Jeder Autofahrer hat versucht, noch irgendwo reinzuparken.“ Der Parkplatz wurde zudem oft über seine Kapazität hinaus frequentiert. (Lesen Sie auch: Ärger um Parksituation am Schulzentrum in Lindenberg: Droht Dauerparkern bald ein Bußgeld?)

Es gibt Geld vom Freistaat für Parkautomaten in Scheidegg

Damit ist nun Schluss, denn einstimmig beschlossen die Räte, auch auf diesem Areal Parkgebühren mittels eines Parkscheinautomaten einzutreiben. (Lesen Sie auch: Handyparken: Lindenberg lässt beliebte Funktion abschalten)

Dieser wird in seiner Anschaffung vom Freistaat sogar zu 75 Prozent gefördert. Die Parkgebühren orientieren sich an denen, die auch auf dem benachbarten Kurhaus-Parkplatz gelten.

