Unfall bei Nebel: Autofahrer weicht Arbeitern auf Straße in letzter Sekunde aus

Aufgrund von dichtem Nebel sah der 57-jährige Fahrer die Arbeiter erst in letzter Sekunde. Er konnte gerade noch in den Gegenverkehr ausweichen.

05.12.2023 | Stand: 17:47 Uhr

Ein 57-jähriger Autofahrer hat am Montag zwischen Leupolz und Kißlegg einen Unfall verursacht, weil er mehreren Arbeitern auf der Straße ausweichen musste. Laut Polizeiangaben war der Mann am Morgen gegen sieben Uhr von Leupolz in Richtung Kißlegg unterwegs.

Autofahrer weicht Arbeitern aus und verursacht Unfall

Auf der Strecke arbeiteten zu diesem Zeitpunkt drei Männer an den Gleisen. Der 57-jährige Fahrer sah die Arbeiter aufgrund von dichtem Nebel erst spät und wich in letzter Sekunde auf die Gegenfahrbahn aus. Dort kollidierte er mit dem Transporter eines 21-Jährigen, der ihm in diesem Moment entgegen kam. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 4000 Euro.

