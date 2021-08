Immer wieder verschwinden Gestecke von Sarah Rieschls Blumenmobil. Doch sie gibt ihren Traum nicht auf. Im Gegenteil. Eine Geschichte über Ehrgeiz - und Diebe.

Von Grischa Beissner

27.08.2021 | Stand: 07:04 Uhr

Das liebevoll gestaltete Blumenmobil sollte für die Floristin Sarah Rieschl eigentlich der erste Schritt in die Selbstständigkeit sein. Für sie ist die Arbeit mit Blumen schon immer der große Traum. Doch die bunten Gestecke zogen nicht nur Fotografen und Blumenfreunde an, sondern auch Diebe. Immer wieder nahmen Leute Blumengestecke mit, ohne zu bezahlen, oder warfen nur ein paar Cent ein. Die junge Frau wollte schon aufgeben – geht jetzt aber in die Offensive.