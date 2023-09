Unfall zwischen Isny und Leutkirch: Eine Schwerverletzte, vier kaputte Autos

Eine Autofahrerin übersieht nahe Leutkirch beim Abbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug und wird schwer verletzt. Die Wagen schleudern in zwei weitere Autos.

06.09.2023 | Stand: 16:23 Uhr

Zu einem Unfall mit gleich vier beteiligten Fahrzeugen ist es am Dienstag zwischen Leutkirch und Isny gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde die 69-jährige Unfallverursacherin dabei schwer verletzt, ein 50-jähriger Autofahrer leicht. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Zuvor wollte die 69-Jährige mit ihrem Fahrzeug von Leutkirch kommend in Richtung Isny auf die L319 einbiegen.

Unfall zwischen Isny und Leutkirch: 69-Jährige schwer verletzt

Dabei übersah sie den Wagen des 50-Jährigen und es kam zur Kollision. Diese war so heftig, dass die beiden Fahrzeuge in zwei weitere Autos geschleudert wurden, die an der Einmündung warteten. Alle vier Autos mussten abgeschleppt werden.