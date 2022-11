Auf 20-Jährigen in Leutkirch eingestochen - Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung

In Leutkirch soll ein 19-Jähriger auf einen 20-Jährigen eingestochen haben. Dieser wurde schwer verletzt. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung.

Von Allgäuer Zeitung

04.11.2022 | Stand: 13:01 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung in Leutkirch (Landkreis Ravensburg) erlit ein 20-Jähriger am Mittwochabend gegen 22 Uhr eine schwere Stichverletzung. Im Bereich des Skateplatzes in der Bischof-Sproll-Straße stritten sich an dem Abend zunächst der 20-Jährige und ein 17-Jähriger, teilt die Polizei mit.

