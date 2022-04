Filmreife Festnahme in Leutkirch: Mutmaßlicher Einbrecher versteckt sich auf Supermarkt-Dach

Eine filmreife Festnahme hat es in der Nacht in Leutkirch gegeben. Die Polizei hat einen mutmaßlichen Einbrecher auf einem Supermarkt-Dach gestellt.

07.04.2022 | Stand: 14:19 Uhr

In Leutkirch hat die Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen mutmaßlichen Einbrecher auf dem Dach eines Supermarktes gestellt. Wie die Polizei berichtet, hat der 31-jährige Tatverdächtige kurz vor 2 Uhr die Tür eines Supermaktes in den Bahnhofsarkaden aufgehebelt und sich so Zugang zum Gebäude verschafft. Dabei löste er den Einbruchsalarm aus.

Einbruch in Supermarkt in Leutkirch: Verdächtiger versteckt sich auf Dach

Am Tatort entdeckte die Polizei die offenstehende Tür und nahm Geräusche auf dem Dach des Ladens in Leutkirch wahr. Zahlreiche Einsatzkräfte aus Baden-Württemberg und Bayern umstellten den Supermarkt. Mit dem Polizeihubschrauber stellten sie den 31-Jährigen auf dem Dach des Ladens. Er hatte versucht, sich dort zu verstecken.

Der mutmaßliche Einbrecher gab letztendlich auf und verließ das Dach freiwillig über eine Drehleiter der Feuerwehr. Im Anschluss nahm die Polizei ihn fest. Derzeit laufen die Spurensicherung und weiterführende Ermittlungen.

