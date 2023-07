Fahrer flüchtet in Leutkirch vor Kontrolle und gefährdet Polizisten

In Leutkirch will ein 31-Jähriger einer Polizeikontrolle entkommen. Bei seiner Flucht gefährdete er die Beamten.

04.07.2023 | Stand: 16:28 Uhr

In Leutkirch (Landkreis Ravensburg) ist ein 31-Jähriger am Montag gegen 22.30 Uhr vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Dabei gefährdete er die Polizisten, teilen die Beamten mit. Demnach wollte die Polizei den Mann im Bereich der Bahnhofsarkaden kontrollieren. Der Fahrer hielt zunächst an und wartete, bis die Polizisten ausgestiegen waren, dann gab er Gas. Er wendete und fuhr mit seinem Auto auf sie zu.

Polizeikontrolle in Leutkirch: Fahrer gefährdet die Beamten

Als diese ihn nochmal aufforderten anzuhalten, äffte er die Polizisten nach und fuhr so dicht an ihnen vorbei, dass einer zur Seite gehen musste, um nicht angefahren zu werden. Anschließend flüchtete der 31-Jährige. Die Fahndung nach dem Mann war zunächst erfolglos. Über das Kennzeichen konnte er allerdings ermittelt werden. Den 31-Jährigen erwartet nun eine Anzeige.

