24-Jähriger liefert sich bei Leutkirch filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein 24-Jähriger liefert sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei bei Leutkirch. Auf der A96 rammt er ein Streifenwagen und überschlägt sich mehrfach.

30.04.2023 | Stand: 13:36 Uhr

Der 24-jährige Fahrer eines Transporters lieferte sich am frühen Sonntagmorgen eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei bei Leutkirch im Allgäu (Landkreis Ravensburg). Seine Flucht endete damit, dass er einen Streifenwagen auf der A96 rammte und sich dann mehrfach überschlug, teilen die Beamten mit.

Der Fahrer des Transporters fiel einem anderen Autofahrer auf der A96 auf Höhe Humbrechts auf, weil er in Schlangenlinien fuhr und dabei beide Fahrspuren benutzte. Die Polizei begann mit der Fahndung nach dem Mann und konnte das Fahrzeug kurz vor der Anschlussstelle Wangen sichten.

Leutkirch: 24-Jähriger flüchtet auf der A96 vor der Polizei

Der Fahrer entzog sich sämtlichen Anhalteversuchen der Polizei. Er fuhr von der Autobahn ab, um kurz darauf wieder in die Gegenrichtung nach Süden aufzufahren. Mehrere Polizeistreifen verfolgten ihn. Der Fahrer des Transporters versuchte mehrfach, die Streifenwagen zu rammen. Kurz vor der Anschlussstelle Kißlegg setzte sich ein Streifenwagen vor den Transporter und bremste diesen langsam ab. Der Transporter fuhr dann laut Polizei wuchtig auf das Heck des Streifenwagens auf. Beide Fahrzeuge stießen gegen die Leitplanke, der Transporter überschlug sich.

Die Polizei nahm den 24-jährigen Fahrer noch an der Unfallstelle fest. Laut Polizei stand er deutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Zudem hat er keinen Führerschein. Wie sich herausstellte, soll der 24-Jährige zuvor an einer Tankstelle in Lochau in Österreich randaliert und dort mit Flaschen geworfen haben. Dem Mann wurde Blut abgenommen. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

Zwei Polizisten bei Verfolgungsjagd bei Leutkirch verletzt

Zwei Polizisten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. An den verunfallten Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Die A96 war in Fahrtrichtung Süden für mehrere Stunden gesperrt.

Hinweis: In einer vorherigen Version des Textes gaben wir an, dass der Mann 22 Jahre alt ist. Die Polizei hat die Angabe zwischenzeitlich korrigiert. Der Tatverdächtige ist 24 Jahre alt.

Mehr Nachrichten aus dem Westallgäu lesen Sie hier.