Radfahrerin bei Unfall in Leutkirch schwer verletzt

Bei Unterzell bei Leutkirch wurde eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt. Ein Autofahrer hatte die vorfahrtsberechtige Radlerin übersehen.

15.06.2022 | Stand: 16:29 Uhr

Bei einem Unfall bei Unterzell bei Leutkirch (Landkreis Ravensburg) wurde eine 52-jährige Fahrradfahrerin am Dienstagnachmittag schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 55-jähriger Autofahrer gegen 16.45 Uhr die Landstraße von Auenhofen kommend in Richtung Herbrazhofen überqueren. Dabei übersah er die vorfahrtsberechtigte Fahrradfahrerin, die keinen Helm trug und in Richtung Unterzell fuhr.

Die 52-Jährige prallte mit ihrem Mountainbike frontal gegen die Beifahrerseite des Autos. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen am Kopf. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

