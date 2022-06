Exhibitionist belästigt Frau in Leutkirch

Ein Mann hat in Leutkirch eine Frau sexuell belästigt. Er führte sexuelle Handlungen an sich selbst durch, während er eine Fußgängerin beobachtete.

14.06.2022 | Stand: 16:26 Uhr

Am Montagmittag hat ein Lkw-Fahrer eine Frau auf einem Parkplatz an der L318 in Leutkirch im Allgäu (Landkreis Ravensburg) sexuell belästigt. Das berichtet die Polizei. Der noch unbekannte Mann starrte gegen 13.30 Uhr eine 53-jährige Spaziergängerin an, während er sexuelle Handlungen an sich selbst ausübte. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei. Die Ermittlungen zu der Tat laufen. Den Täter erwartet eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Immer wieder Fälle von Exhibitionisten im Allgäu

Immer wieder treten Fälle von Exhibitionismus im Allgäu auf. In Babenhausen im Unterallgäu wurde kürzlich ebenfalls eine Frau belästigt.

