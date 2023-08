Exhibitionist auf einem Kindergartengelände in Leutkirch unterwegs

Ein älterer Mann stand leicht bekleidet am Zaun eines Kindergartens in Leutkirch. Die Polizei bittet um Hinweise.

24.08.2023 | Stand: 14:37 Uhr

Ein Exhibitionist ist am Mittwochnachmittag im Bereich eines Kindergartens in Leutkirch unterwegs gewesen. Laut Polizei soll der etwa 50 bis 60 Jahre alte Mann am Zaun des Kindergartengeländes gestanden und dort sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben.

Exhibitionist auf Kindergartengelände in Leutkirch: Polizei sucht Hinweise

Der Tatverdächtige soll oberkörperfrei gewesen sein und eine kurze Arbeitshose getragen haben. Außerdem sei der Mann korpulent, mit kurzen grauen Haaren und Tattoos auf dem oberen Rücken. Zum Zeitpunkt der Tat waren keine Kinder mehr im Kindergarten. Trotz einer sofortigen Fahndung konnte die Polizei den Mann nicht mehr ergreifen. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer (0751) 803-3333 um Hinweise zu Tat und Täter.

