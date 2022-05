Seniorin wird in Leutkirch von Hund gebissen und leicht verletzt

Ein Hund hat in Leutkirch eine Seniorin gebissen. Die Polizei ermittelt gegen den Hundehalter wegen fahrlässiger Körperverletzung.

In Leutkirch hat ein Hund am Montag eine Seniorin gebissen. Wie die Polizei mitteilt, ist die 70-Jährige gegen 13 Uhr mit ihrem Hund im Bereich der Memminger Straße spazieren gegangen. Dabei kam sie an einem 61-jährigen Mann vorbei, der ebenfalls mit seinen zwei Hunden Gassi ging. Weil die Hunde aufeinander losgingen, nahm die 70-Jährige ihren Hund auf den Arm und wurde in der Folge von einem der Hunde des 61-Jährigen ins Bein gebissen.

Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Der hinzugerufene Rettungsdienst versorgte sie vor Ort. Der 61-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

