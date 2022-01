Mann randaliert und pöbelt im Stadtgebiet von Leutkich - 31-Jähriger nun in Fachklinik

Ein Mann hat in Leutkirch im Allgäu die Polizei in Alarm versetzt. Der 31-Jährige randalierte und beleidigte derart, dass die Beamten eingreifen mussten.

27.01.2022 | Stand: 14:45 Uhr

Am Mittwochabend hat ein betrunkener Mann in Leutkirch im Allgäu gleich mehrere Polizeistreifen beschäftigt. Wie die Beamten mitteilen, randalierte der 31-Jährige zuerst vor einem Wohnhaus in der Brühlstraße. Dabei beleidigte er nach Polizeiangaben die Anwohnerin und beschädigte das Glas an der Haustüre.

Leutkirch: Betrunkener Mann springt vor fahrenden Rettungswagen

In der Kemptener Straße sprang der Mann nach Polizeiangaben vor einen fahrenden Rettungswagen, sodass dieser zu einer Vollbremsung gezwungen wurde. Der Betrunkene soll außerdem auf die Motorhaube eines weiteren stehenden Wagens geschlagen haben. (Lesen Sie auch: Großer Polizei-Einsatz in Grünenbach wegen einer größeren Bedrohungslage)

Wie die Polizei informiert, konnte der Mann auch durch die gerufene Polizeistreife nicht beruhigt werden. Auch soll er die Beamten fortwährend beleidigt haben. Diese nahmen den Mann in Gewahrsam und brachten den Betrunkenen in eine Fachklinik. Bei der Durchsuchung des 31-Jährigen fanden sie eine kleine Menge Rauschgift. Der Mann sieht nun Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Drogenbesitz entgegen. (Lesen Sie auch: Betrunkener Ladendieb in Kempten wird bei Schnaps-Diebstahl erwischt)