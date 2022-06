Frau auf Parkplatz in Leutkirch von Exhibitionist sexuell belästigt

Ein Mann führte sexuelle Handlungen an sich selbst durch, während er eine Fußgängerin beobachtete.

14.06.2022 | Stand: 15:53 Uhr

Am Montagmittag hat ein LKW-Fahrer eine Frau auf einem Parkplatz ab der L318 in Leutkirch im Allgäu sexuell belästigt. Der noch namentlich unbekannte Mann starrte gegen 13.30 Uhr eine 53-jährige Spaziergängerin dabei an, wie er sexuelle Handlungen an sich selbst ausübte. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei. Die Ermittlungen zu der Tat laufen. Den Täter erwartet eine Strafanzeige.

Allgäu: Exhibitionismus immer häufiger

Bereits in der letzten Woche kam es zu mehreren exhibitionistischen Handlungen in verschiedenen Städten im Allgäu.

Lesen Sie passen dazu: Dritter Exhibitionist in drei Tagen - Frau in Babenhausen belästigt