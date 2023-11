Ladendieb in Leutkirch auf frischer Tat erwischt

In Leutkirch wurde ein Ladendieb auf frischer Tat ertappt. Er versuchte noch zu flüchten, doch die Polizei konnte ihn schnappen.

05.11.2023 | Stand: 12:37 Uhr

In Leutkirch hat die Polizei am Samstag einen Ladendieb geschnappt. Wie die Polizei mitteilt, nahm der 34-Jährige eine Jacke von einem Ständer im Außenbereich eines Geschäfts in den Bahnhofsarkaden. Er verstaute die Jacke in seinem Auto auf dem angrenzenden Parkplatz. Anschließend ging er erneut zu dem Bekleidungsgeschäft und stahl zwei weitere Jacken.

Polizei nimmt Ladendieb in Leutkirch fest

Ein Zeuge und eine Mitarbeiterin des Geschäfts sprachen ihn an. Daraufhin ließ er die beiden Jacken fallen und rannte Richtung Innenstadt davon. Die hinzugerufenen Beamten konnten seinen Aufenthaltsort ausfindig machen. Als sie sich ihm näherten, flüchtete er und versteckte sich unter einem geparkten Auto.

Schließlich konnte die Polizei den Mann festnehmen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls zu.

