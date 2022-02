Mann soll Achtjährigen in Schwimmbad in Leutkirch mehrfach unsittlich berührt haben

Die Polizei ermittelt wegen Verdachts eines Sexualdelikts gegen einen 56-Jährigen. Er soll einen Jungen im Schwimmbad in Leutkirch unsittlich berührt haben.

08.02.2022 | Stand: 15:34 Uhr

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen einen 56-jährigen Mann wegen des Verdachts eines Sexualdelikts. Der Mann soll am Sonntagabend in einem Schwimmbad in Leutkirch einen Achtjährigen mehrfach unsittlich berührt haben. Das geht aus einem Pressebericht hervor. Mehrere Besucher des Schwimmbades meldeten den Mann, woraufhin die Polizei veständigt wurde.

Den genauen Ablauf des Vorfalls klären nun die Ermittler des Kriminalkommisariats Ravensburg.

Update um 15.30 Uhr: In einer früheren Version des Artikels war die Rede von einem Schwimmbad in Ravensburg. Der Vorfall ist allerdings in Leutkirch passiert, deshalb haben wir die Ortsangabe korrigiert.