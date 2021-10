Leutkirch: Radfahrer stirbt nach Sturz auf Grünstreifen

Ein 63 Jahre alter Radfahrer ist nach einem Sturz zwischen Friedenhofen und Schmidsfelden tödlich verunglückt.

19.10.2021 | Stand: 04:57 Uhr

WIe die Polizei am Montagabend mitteilte, ereignete sich der Unfall am Sonntagnachmittag. Den Angaben zufolge starb der 63-jährige Radfahrer nach einem medizinischen Notfall auf dem Riedweg zwischen Friesenhofen und Schmidsfelden verstorben. Der 63-Jährige hielt während der Fahrt an und stürzte noch auf dem Rad sitzend in den Grünstreifen.

Auf Ansprache von Ersthelfern, die den Vorfall beobachteten, reagierte er nicht mehr. Der Radfahrer verstarb trotz unmittelbar eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen und sofortigem Verständigen des Rettungsdienstes, der unter anderem mit einem Rettungshubschrauber kam.

