Streit in Leutkirch eskaliert: 20-Jähriger erleidet schwere Stichverletzungen

In Leutkirch ist am Mittwoch ein Streit eskaliert. Dabei erlitt ein 20-Jähriger schwere Stichverletzungen und musste notoperiert werden.

Von Allgäuer Zeitung

03.11.2022 | Stand: 12:17 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung in Leutkirch am Mittwoch um kurz nach 22 Uhr wurden vier junge Männer verletzt, einer davon schwer. Bei dem Streit im Bereich des Skateplatzes in der Bischof-Sproll-Straße waren laut Polizei unter anderem ein Schlagstock sowie ein "ein spitzer scharfkantiger Gegenstand" und möglicherweise eine abgebrochene Glasflasche im Spiel.

