Unbekannte klauen Kupfer und Messing im Wert von 3000 Euro in Leutkirch

In Leutkirch haben Unbekannte Messing und Kupfer im Wert von 3000 Euro von einem Firmengelände geklaut. Die Polizei ermittelt.

10.03.2022 | Stand: 14:39 Uhr

In der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte von einem Firmengelände im Herrach in Leutkirch aus einem verschlossenen Container Messing- und Kupferspäne geklaut. Nach Angaben der Polizei haben die Täter den Container mit Gewalt aufgebrochen, um an das Metall zu gelangen. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von rund 3000 Euro.

Die Polizei Leutkirch ermittelt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise in Zusammenhang mit dem Aufbruch geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 07561/84880 melden.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu".