Leutkirch: Zwei Fallschirmspringer bei Absturz schwer verletzt

Bei einem Fallschirm-Absturz in Unterzeil bei Leutkirch verletzen sich zwei Springer schwer. Die Polizei ermittelt nun Details zum Unfallhergang.

10.10.2022 | Stand: 15:02 Uhr

Bei einem Fallschirm-Absturz in Unterzeil nahe Leutkirch sind zwei Tandemspringer am Sonntag schwer verletzt worden. Laut Polizei nahm der Schirm wenige Meter über dem Boden an Fahrt auf, wodurch ein 53-jähriger Springer und seine 20-jährige Mitspringerin mit hoher Geschwindigkeit auf den Boden stürzten.

Beide Sportler wurden schwer verletzt mit Rettungshubschraubern in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Beamte des Polizeipostens Friedrichshafen-Flughafen ermitteln zum Unfallhergang. Laut Polizei könnte eine unvorhergesehene Windböe für den Unfall mitverantwortlich sein.

