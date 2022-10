Lichtkunst kommt an: Ein Büble kraxelt die Hotelwand in Scheidegg empor

Bei den Lichterwelten in Scheidegg sind auch Motive des Ortes zu sehen. Das kommt offenbar an. Am ersten Abend zieht es hunderte Besucher in die Marktgemeinde.

„Hast du das Büble mit dem Rucksäckle gesehen?“, sagt die Frau in Schweizer Dialekt. Das „Büble“, das lachend einen Hut schwenkt, prangt in Überlebensgröße auf der Fassade des Hotels Post am Kirchplatz. Es ist ein kleines Detail der Scheidegger Lichterwelten. Die locken am Donnerstagabend zum Auftakt hunderte Besucher in die Marktgemeinde. Die Lichterwelten gehen am Samstag noch von 17 bis 23 Uhr.

Künstler nehmen sich Gebäude in ganz Scheidegg vor

Die Lichterwelten ziehen sich durch das ganze Scheidegger Zentrum: Kirche, Rathaus, Heimathaus, das Café Margit&Fehl – Künstler aus Graz strahlen mehr als ein halbes Dutzend Gebäude mit Hochleistungsbeamern an. Die Werke nehmen Themen aus Scheidegg auf. So sind auf dem Hotel Post Motive zu sehen, die früher Ansichtskarten aus Scheidegg zierten, das Paar auf der Fassade des Gasthofs der Familie Stöckeler trägt die Scheidegger Tracht. Berge, das Freibad, Schindeln, Alpenblumen sind andere Motive, die sich in bunter Farbenpracht an den Fassaden finden. Etwas dezenter geht es in der Kirche zu: Der Altarraum ist in weißes und goldenes Licht getaucht.

Dezent beleuchtet ist der Innenraum der Kirche. Bild: Thomas Gretler

„Extrem cool“ findet die Kunstwerke auf Zeit Alexandra Berger, die aus Wangen nach Scheidegg gekommen ist. Mit ihrem Smartphone hat sie den Kirchturm fotografiert, auf dem blühende Edelweiße zu sehen sind. Handys sind an dem Abend ein gefragtes Utensil. Hundertfach halten Besucher damit die Motive fest. Wohl selten zuvor sind in Scheidegg an einem Abend so viele Bilder gemacht worden wie bei den Lichterwelten. Früher wäre ständig das Klicken von Fotoapparaten zu hören gewesen.

Eine Modenschau auf dem Kirchplatz in Scheidegg

Die Kunstwerke auf Zeit stehen im Mittelpunkt des Interesses. Es gibt aber noch mehr Anziehungspunkte. Bei der Modenschau stehen die Menschen dicht an dicht um die Bühne auf dem Kirchplatz, die als Laufsteg dient. Models der Ballettschule Wegner führen Kleidung, Schuhe und Sportartikel der örtlichen Händler vor.

Nikolaus Boll moderiert die Schau. Der Gemeinderat nutzt die Gelegenheit, um ein paar Worte zum Thema Energieverbrauch zu sagen. Den haben einige Bürger im Vorfeld kritisiert. Das könne man tun, sagt Boll. Allerdings habe der Gemeinderat die Lichterwelten beschlossen, als „es noch keine Energiekrise und keinen Krieg in der Ukraine gab“. Der Gemeinderat habe sich danach noch einmal mit dem Thema befasst, aber beschlossen, an den Lichterwelten festzuhalten. Deren Ziel sei es schließlich, das Zentrum und den Handel zu stärken. „Das wollen wir alle“, sagt Boll. Deshalb auch sind die Scheidegger Geschäfte an den drei Tagen eingebunden. Sie beteiligen sich mit Aktionen und einer Tombola an den Lichterwelten – und der Modenschau.

Lob für Veranstaltung, Kritik an Preisen des Streetfood-Markts

Unter deren Zuschauern ist auch Frank Seidel, im Rathaus zuständig für die Wirtschaftsförderung. Er hatte das Konzept für die Lichterwelten entwickelt. „Bisher einmalig im Allgäu“ sind sie, wie Seidel sagt. Der Wirtschaftsförderer bekommt am ersten Abend viel Lob für die Veranstaltung. „Du kannst Dich jetzt schon freuen. Was ihr hier macht ist super“, sagt eine Besucherin aus Oberstaufen. Sie ist nicht die einzige, die Seidel an dem Abend auf die Schulter klopft. Kritik ist keine zu hören. Allenfalls empfindet mancher Besucher die Preise auf dem Streetfood-Markt als ambitioniert. Die Besucherin aus der Schweiz stört das nicht. „Für uns ist das hier günstig.“