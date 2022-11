Bund Naturschutz kritisiert die Lichterwelten in Scheidegg

Jeder ist dazu aufgerufen, Energie zu sparen. Bei den Lichterwelten in Scheidegg sind derweil Lichtkünstler tätig. Das kritisiert der Bund Naturschutz.

08.11.2022 | Stand: 20:09 Uhr

Der Bund Naturschutz kritisiert in einer Pressemitteilung die dreitägigen Lichterwelten in Scheidegg. Wie könne eine Gemeinde in Zeiten, in denen jeder aufgerufen werde, Energie zu sparen „solche Aktionen durchführen“, wird darin der Kreisvorsitzende Dr. Maximilian Schuff zitiert. Dass den Menschen nach der langen Corona-Zeit wieder Gelegenheit zu fröhlichem Zusammenkommen geboten werden solle, sei nachvollziehbar. Aber dass es Aktionen sein müssen, die Strom „unnötig verbrauchen“, stellen die Naturschützer in Frage.

Lichtkünstler hatten bei den Lichterwelten drei Abende lang Fassaden im Ortszentrum kunstvoll mit Motiven beleuchtet. Die Veranstaltung hatte einige tausend Besucher angelockt. Aus Sicht des BN sind solche Veranstaltungen allerdings aus der Zeit gefallen. Und zwar nicht nur wegen des Energieverbrauches. Bei den Debatten komme die stark zunehmende Belastung der Tier- und Pflanzenwelt durch nächtliche Lichtverschmutzung zu kurz, so Claudia Grießer, Geschäftsführerin des BN in Lindau. Gerade in diesem warmen Herbst verlängere sich die Aktivität der Lebewesen, die winterliche Ruhephase werde viel später erreicht, sagt die Biologin. So komme zum Stressfaktor Klimawandel auch noch die nächtliche Lichtbelastung dazu.

Lichterwelten in Scheidegg: Strom aus Wasserkraft hätte sinnvoller genutzt werden können

Auch der Verweis auf die umweltfreundliche Stromquelle aus Wasserkraft ändere nichts an der Tatsache, dass der Strom auch für sinnvollere Bereiche hätte genutzt werden können. „Jede Kilowattstunde, die nicht verbraucht wird, muss auch nicht erzeugt werden beziehungsweise steht für die notwendigen Bedarfe im Alltag zur Verfügung“, sagt Sonja Kugler, stellvertretende Vorsitzende.

Lesen Sie dazu auch: Lichterwelten in Scheidegg: Ein Büble kraxelt die Hotelwand empor