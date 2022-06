Gerd Heinzelmann: Ehemaliger Azubi ist neuer Geschäftsführer von Liebherr Aerospace

Gerd Heinzelmann rückt als vierter Mann in die Führung von Liebherr Aerospace in Lindenberg auf. Wofür er beim größten Arbeitgeber im Landkreis zuständig ist.

Die Liebherr Aerospace Lindenberg GmbH erweitert ihre Geschäftsführung. Zum 1. Juni wurde ein vierter Geschäftsführer in die Unternehmensführung berufen. Es ist ein „Eigengewächs“. Gerd Heinzelmann hat seine Laufbahn einst als Auszubildender in dem Unternehmen begonnen. Der 44-jährige Lindenberger ist fortan Geschäftsführer für den kommerziellen Bereich mit Vertrieb, Kundendienst und Serienprogramm-Management, teilt das High-Tech-Unternehmen mit.

Heinzelmann leitet die Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH zusammen mit dem technischen Geschäftsführer, Dr. Klaus Schneider, dem Geschäftsführer Finanzen und Administration, Philipp Walter sowie dem Geschäftsführer für Produktion, Martin Wandel.

Werdegang von Gerd Heinzelmann bei Liebherr Aerospace

Gerd Heinzelmann ist bereits seit 24 Jahren in verschiedenen Funktionen bei Liebherr Aerospace in Lindenberg tätig und kennt die Luftfahrtindustrie sowie Kunden und Partner seit vielen Jahren. Nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann 1998 übernahm er 2003 die Vertriebsauftragsabwicklung. Seit 2012 ist er Bereichsleiter Vertrieb und Serienprogramm-Management im Unternehmen. In dieser Funktion unterstützte er nach Unternehmensangaben bisher schon die Geschäftsführung und wirkte bei Entscheidungsprozessen mit.

Luftfahrt-Branche befindet sich wieder im Aufschwung

„Ich freue mich sehr darauf, unsere Ziele gemeinsam mit meinen Geschäftsführer-Kollegen umzusetzen. Unsere Technologie-Lösungen tragen entscheidend zu den Klimazielen der Luftfahrtindustrie bei. Wir werden uns intensiv dafür einsetzen, unsere Produkte bei den Flugzeugherstellern zu platzieren und unsere Kundendienstleistungen anzubieten“, kündigt Heinzelmann an. Die Luftfahrtbranche befindet sich nach dem Abschwung in Folge der Corona-Pandemie aktuell wieder im Aufschwung.

Die Erweiterung der Geschäftsführung erfolgt im Einklang mit der vertrieblichen Ausrichtung der Spartenobergesellschaft im Bereich Aerospace und Verkehrstechnik in der Firmengruppe Liebherr. So wurden sowohl die Geschäftsführungen der Liebherr Aerospace Lindenberg GmbH in Deutschland und der Liebherr Aerospace Toulouse SAS in Frankreich jeweils um diese Position des Geschäftsführers für den kommerziellen Bereich erweitert.

Die Liebherr Aerospace Lindenberg GmbH beschäftigt 2600 Mitarbeiter und ist damit größter Arbeitgeber im Landkreis Lindau.

