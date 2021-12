Liegen gebliebene Lkw, rutschende Autos: Ein-Tags-Winter sorgt im Westallgäu für Probleme

Auto- und Lastwagenfahrer kämpfen im Westallgäu mit den Schneemassen. Zeitweise war viel Geduld gefragt – und am Tag drauf ist vom Chaos nichts mehr zu sehen.

01.12.2021 | Stand: 17:06 Uhr

Schwer zu schaffen hat die weiße Pracht am Dienstag Verkehrsteilnehmern im Westallgäu gemacht. Sich in Geduld üben und viel Zeit einplanen mussten wohl alle. „Aufgrund des starken Schneefalls kam es zu einer Vielzahl an Verkehrsbehinderungen im Dienstbereich der Polizei Lindenberg. Größtenteils kamen Lkw-Fahrer nicht mehr weiter oder von der Fahrbahn ab und dadurch wurde der nachfolgende Verkehr aufgehalten“, teilen die Lindenberger Beamten mit. (Lesen Sie auch: Polizei zählt 203 Unfälle im Allgäu und in Schwaben an einem Tag - wo es am häufigsten gekracht hat)

In Stiefenhofen stand ein Lastwagen quer auf der Fahrbahn

Beispielsweise stand in Stiefenhofen ein Lastwagen quer auf der Fahrbahn. Erst nachdem der Räumdienst dort aushalf, konnte der Fahrer die Fahrt fortsetzen. Darüber hinaus ereigneten sich mehrere Unfälle. Eine Übersicht:

Im Schüttentobel war die Straße halbseitig gesperrt, weil ein Lkw abgeschleppt werden musste

Schüttentobel/St2001: Im Schüttentobel bei Grünenbach ist ein Lastwagen am späten Nachmittag von der Straße abgekommen. Im Anschluss war die Fahrbahn halbseitig gesperrt. Der Lkw musste abgeschleppt werden und die Feuerwehr war mit etwa zehn Mann im Einsatz, teilt die Polizei mit. (Lesen Sie auch: Rentner rutscht auf schneebedecktem Gehweg in Sonthofen aus - Polizei ermittelt)

Bei Heimenkirch kommt ein Lastwagen auf extrem schwieriger Straße ins Rutschen

Heimenkirch/B32: Ein 44-jähriger Lkw-Fahrer fuhr am Abend auf der B32 von Riedhirsch in Fahrtrichtung Heimenkirch. Aufgrund des stark einsetzenden Schneefalls wurde die Fahrbahn laut Polizeiangaben extrem schmierig und glatt, sodass der Laster nach rechts von der Straße abkam und einen Leitpfosten überfuhr. Am Leitpfosten entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50 Euro. Am Lkw war kein sichtbarer Sachschaden erkennbar.

Bei Oberstaufen rutschte ein 32-Jähriger mit seinem Auto in den Gegenverkehr

Oberstaufen Ein 32-jähriger Autofahrer war am frühen Dienstabend von Buflings in Fahrtrichtung Stiefenhofen unterwegs. In einer Rechtskurve brach ihm aufgrund von Schneeglätte das Heck aus und der Pkw rutschte auf die Gegenfahrbahn. Eine 61-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und es kam zur Kollision. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch den Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Auf der B12 bei Argenbühl überschlägt sich eine Frau mit ihrem Auto

Argenbühl/B12: Glücklicherweise nur leicht verletzt worden ist eine Autofahrerin, die am Dienstag kurz nach 14 Uhr mit ihrem Pkw von der B12 zwischen Isny und der Abzweigung nach Gründels abgekommen ist. Der Wagen geriet auf der glatten Straße ins Schleudern, kam von der Straße ab und überschlug sich, teilt die Polizei mit. Die Frau musste von der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden. Ein Rettungsdienst brachte sie im Anschluss in ein Krankenhaus. Ein im Wagen befindlicher Mitfahrer blieb unverletzt. Der Schaden, der durch den Unfall am Fiat entstand, wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu".