18-Jähriger schließt sich mit Messer in Zimmer ein - Mutter ruft Polizei

In Lindau hat ein Mann gedroht, jeden abzustechen, der sein Zimmer betritt. Als er auf die alarmierten Polizisten traf, attackierte er mit bloßen Händen.

06.02.2023 | Stand: 14:54 Uhr

Eine Mutter aus Lindau war am Freitagabend so verzweifelt, dass sie den Notruf wählte. Ihr 18-jähriger Sohn hatte sich laut Polizei in seinem Zimmer eingeschlossen - mit einem Messer.

Der junge Mann drohte damit, jeden abzustechen, der sein Zimmer betritt. Die alarmierten Polizeibeamten griff er dann allerdings mit bloßen Händen an.

Wegen Fremd- und Eigengefährdung: 18-Jähriger aus Lindau in Fachklinik eingeliefert

Der 18-Jährige leistete laut Polizei massiven Widerstand gegen die Festnahme und beleidigte die Beamten. Mit der Begründung von Fremd- und Eigengefährdung wurde er in eine Fachklinik gebracht.

