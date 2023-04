22-Jähriger mit fast zwei Promille verletzt Polizisten in Lindau

Ein Lindauer droht am Sonntagnachmittag seinen Suizid an. Es folgt ein Polizeieinsatz, bei dem ein Polizeibeamter leicht verletzt wird.

03.04.2023 | Stand: 15:04 Uhr

In diesem Text berichten wir über die Androhung eines Selbstmordes. Menschen, die das belasten könnte, finden am Ende des Textes Informationen zu kostenlosen und anonymen Beratungsstellen.

Ein 22-Jähriger aus Lindau hat sich am Sonntag gegen 13.45 Uhr beim Krankenhaus in Kempten gemeldet und damit gedroht, sich das Leben zu nehmen. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Das Klinikum verständigte die Polizei. Bei dem darauffolgenden Polizeieinsatz wurde ein Beamter leicht an der Hand verletzt.

Adresse konnte durch Telefonnummer ausfindig gemacht werden

Über seine Telefonnummer ermittelten die Beamten die Wohnadresse des jungen Mannes. Bei Eintreffen der Polizei war der Mann auf der Terrasse. Im Gesprächsverlauf äußerte er wiederholt Suizidgedanken, so die Polizei. Daraufhin wollten die Beamten ihn medizinisch versorgen lassen.

Dabei leistete der Mann erheblichen Widerstand und versuchte sogar, einer Polizeibeamtin die Waffe aus dem Holster zu reißen. Das konnte die Polizei jedoch verhindern. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Gegen den 22-jährigen ermitteln die Beamten wegen Widerstands gegen die Polizei.

Kontakt zur Telefonseelsorge

Üblicherweise berichtet unsere Redaktion nicht über (mögliche) Suizide. In diesem konkreten Fall handelt es sich um eine Ausnahme, da berechtigtes öffentliches Interesse besteht.

Wenn Sie sich selbst in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder Suizidgedanken haben, finden Sie bei der Telefonseelsorge Hilfe. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Sie erreichen die Telefonseelsorge entweder unter 0800/111-0-111 oder 0800/111-0-222. Alternativ finden Sie hier Seelsorge im Chat: https://online.telefonseelsorge.de/content/chatseelsorge.

