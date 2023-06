Polizei erwischt Österreicher bei verbotener Autoüberführung - gleich zwei Mal

Die Polizei ertappt einen Mann bei einer verbotenen Autoüberführung in Lindau. Kurz darauf versucht er es mit einem Trick erneut – und wird wieder erwischt.

04.06.2023 | Stand: 12:47 Uhr

Ein Österreicher hat sich bei dem Versuch, ein Auto von Deutschland nach Österreich zu überführen, gleich zwei Anzeigen eingehandelt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 24-Jähriger erstmals am Freitag um 23.56 Uhr von Beamten in Lindau kontrolliert. Die Fahrzeugabfrage des deutschen Wagen ergab dabei, dass er nicht zugelassen war.

Österreicher will deutsches Auto ohne Zulassung überführen

Der 24-Jährige erklärt daraufhin, er hätte das Auto gekauft und wolle es noch mit der Zulassung des letzten Besitzers nach Österreich fahren. Dort wollte er es neu zulassen. Der Verkäufer des Wagens hatte diesen laut Polizei aber offenbar bereits abgemeldet. Die Kennzeichen wurden daher sichergestellt und der Fahrer wegen des Verdachts eines Zulassungsverstoßes und der fehlenden Pflichtversicherung angezeigt.

Lindau: Polizei erwischt Autoüberführer zwei Mal

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchte der 24-Jährige erneut den Wagen nach Österreich zu bringen. Dieses Mal war der Wagen an ein zugelassenes Auto angehängt, sodass er nach Bregenz "abgeschleppt" werden sollte. Auch dieses Mal endete der Versuch in einer Polizeikontrolle. Das Abschleppen ist laut Polizei nur für Pannenfahrzeuge als Notbehelf zulässig, sodass der Transport nicht erlaubt war. Der 24-Jährige handelte sich so eine weitere Anzeige ein.

