Ohne Führerschein und mit 1,6 Promille - Autofahrer überfährt Radler

Am Donnerstagabend prallt ein 27-jähriger Radler gegen ein Auto und verletzt sich dabei schwer. Ein Alkoholtest beim Autofahrer ergibt 1,6 Promille.

10.03.2023 | Stand: 13:45 Uhr

Ein 57-Jähriger hat am Donnerstagabend in Lindau einen Radfahrer angefahren und dabei schwer verletzt. Nach Polizeiangaben missachtete der Autofahrer an einem Kreisverkehr nahe der Lindauer Feuerwehrwache die Vorfahrt des Radlers und erwischte ihn mit seinem Wagen.

