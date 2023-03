Randaliert und beleidigt: 32-jähriger Lindauer sorgt für drei Polizeieinsätze in einer Nacht

Gleich dreimal musste die Polizei Lindau in der Nacht auf Dienstag wegen derselben Person ausrücken. Der Unruhestifter: Ein 32-Jähriger.

07.03.2023 | Stand: 14:01 Uhr

Wegen eines 32-Jährigen musste die Polizei in Lindau in der Nacht auf Dienstag gleich mehrmals ausrücken. Nach Angaben der Beamten pöbelte der Mann in einer Tankstelle in der Kemptener Straße Kunden an, weswegen ihm ein Platzverweis erteilt wurde. Anschließend pöbelte er in einem Restaurant in der Bregenzer Straße weiter und belästigte dort Gäste.

32-Jähriger in Lindau pöbelt Restaurant-Gäste an und randaliert danach in seiner Wohnung

Erneut sprachen die Polizisten dem Mann einen Platzverweis aus. Daraufhin beleidigte er auch die Beamten. Rund zwei Stunden später randalierte der 32-Jährige in seiner Wohnung, weshalb andere Hausbewohner die Polizei riefen und sich die Streife dem Mann ein drittes Mal annahm. Die Polizei ermittelt gegen den 32-Jährigen nun wegen Beleidigung.

Hier lesen Sie weitere Nachrichten aus dem Westallgäu.