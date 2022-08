Zeugen gesucht - Täter klauen 60 Meter Kupferkabel von Baustelle

Ein 60 Meter langes Kupferkabel haben bislang unbekannte Täter am Wochenende von einer Baustelle in Lindau gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf 1200 Euro.

23.08.2022 | Stand: 15:50 Uhr

Am vergangenen Wochenende haben bislang unbekannte Täter in Lindau eine Kabelrolle mit 60 Metern Kupferkabel von einer Baustelle im Hammerweg gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein Mitarbeiter der Baufirma den Diebstahl am Montagmorgen.

Täter klauen 60 Meter Kupferkabel von Baustelle in Lindau

Das Kabel wiegt 200 Kilo und lag vor einem Baucontainer im Freien. Die Täter rollten das Kabel von der Rolle ab und ließen diese zurück. Der Schaden beläuft sich laut den Beamten auf 1200 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 08382/9100 zu melden.

