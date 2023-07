Beim Einparken hat eine Frau in Lindau eine Fußgängerin übersehen und sie mit dem Auto angefahren. Die Fußgängerin musste ins Krankenhaus.

01.07.2023 | Stand: 12:56 Uhr

Beim Einparken hat eine Autofahrerin in Lindau am Freitagmittag eine Fußgängerin übersehen. Die 62-Jährige hinter dem Steuer fuhr laut Polizei auf einen Parkplatz in der Maximilianstraße. Dabei touchierte sie eine 64-Jährige, die die Fläche gerade querte.

Fußgängerin in Lindau von einparkendem Auto angefahren

Die Fußgängerin stürzte und wurde leicht verletzt. Sanitäter brachten die Frau ins Krankenhaus. Gegen die Lenkerin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

