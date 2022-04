Audi-Fahrer baut Unfall mit über drei Promille im Blut

Deutlich betrunken hat ein Mann in Lindau am Montag einen Autounfall verursacht. Von seinem Führerschein muss er sich nun wohl für längere Zeit verabschieden.

12.04.2022 | Stand: 12:51 Uhr

Er hatte nicht mehr rechtzeitig gebremst: in Lindau hat am Montagnachmittag ein betrunkener Autofahrer einen Auffahrunfall verursacht. Wie die Beamten mitteilen, fuhr der 31-Jährige mit seinem Audi Q5 auf der Rickenbacher Straße Richtung in Richtung Berliner Platz. Dort prallte sein Auto schließlich mit einem Mercedes SL zusammen, der verkehrsbedingt hielt. Laut Polizei fuhren die beiden Wagenbesitzer zusammen auf den Parkplatz eines Supermarktes in der Kemptener Straße.

Die alarmierten Polizisten stellten dort nach eigenen Angaben fest, dass der Audi-Fahrer nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte: der 31-Jährige war deutlich betrunken. Laut den Beamten hatte er mehr als drei Promille im Blut und zeigte deutliche Ausfallserscheinungen. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und nahmen den Führerschein des Mannes an sich.

Autounfall in Lindau: 31-Jähriger verliert Führerschein

Auf diesen wird er wohl nun längere Zeit verzichten müssen: Bei Werten von über 1,6 Promille wird eine Fahrerlaubnis erst wieder erteilt, wenn eine sogenannte Medizinisch-psychologisches Untersuchung vorgelegt wird, informiert die Polizei. Zudem ermitteln die Beamten nun gegen den Audi-Fahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Mehr Nachrichten aus Lindau und dem Westallgäu lesen Sie hier.