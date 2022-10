29 Autos zerkratzt - über 100.000 Euro Schaden: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Die Polizei hat in Lindau einen Tatverdächtigen festgenommen, der fast 30 Autos beschädigt haben soll. Dabei entstand ein sehr hoher Schaden.

23.10.2022 | Stand: 12:29 Uhr

Die Polizei hat am Freitagabend einen 33-jährigen Mann festgenommen, der für Sachbeschädigungen an 29 Autos verantwortlich sein soll. Die Autos waren laut Polizeiangaben im Zeitraum zwischen Anfang September und dem 17. Oktober in Nonnenhorn, Wasserburg und im Stadtgebiet Lindau durch Kratzer beschädigt worden. In den angezeigten Fällen war ein Sachschaden von bisher 104.000 Euro entstanden.

Fast 30 Autos beschädigt: Polizei fasst Tatverdächtigen

Am Freitagabend gegen 21.30 Uhr hat die Polizei nun einen Verdächtigen festgenommen. Der 33-jährige Mann aus dem Oberallgäu war mit einem am 22. August in Meersburg gestohlenen Wagen unterwegs. Die Lindauer Polizei konnte den Tatverdächtigen auf der Seebrücke in Lindau stellen. Der Mann konnte mithilfe eines Bildes identifiziert werden, das mit der Überwachungskamera aus einem der beschädigten Autos aufgenommen worden war.

Tatverdächtiger gesteht Beschädigung vieler Autos

Der Tatverdächtige hatte auch keine gültige Fahrerlaubnis und das von ihm gestohlene Auto verfügte weder über Zulassung noch Versicherung. Bei der Durchsuchung des Wagens fanden die Beamten außerdem eine Kleinmenge an Betäubungsmitteln. Bei der Vernehmung gab der 33-Jährige laut Polizei die Sachbeschädigungen an den vielen Autos zu. Er konnte sich allerdings nicht mehr an Details erinnern.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann am Samstagvormittag beim Amtsgericht Kempten/Allgäu einer Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Der 33-Jährige wurde daraufhin in die JVA Kempten gebracht. Die abschließenden Ermittlungen werden durch die Ermittlungsgruppe der Lindauer Polizeiinspektion geführt.

Weitere Nachrichten aus Lindau und dem Westallgäu lesen Sie hier.

Lesen Sie auch

Polizei-Nachrichten aus Lindau Streit eskaliert: Lindauer beschädigt Auto seines Nachbarn

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu sein?

Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu".