Behörde schließt vier Betriebe in Lindau wegen Hygienemängeln

Das Landratsamt Lindau schließt weitere Betriebe, die bei Lebensmittelkontrollen durchgefallen sind. Grund sind Hygienemängel.

17.07.2023 | Stand: 13:15 Uhr

Das Landratsamt Lindau hat in der vergangenen Woche vier Betriebe in Lindau geschlossen. Das hat die Behörde per Pressemitteilung bekannt gegeben. Als Grund nennt sie Hygienemängel, fehlende Rückverfolgungssysteme und abgelaufene Lebensmittel. Laut Landrat Elmar Stegmann hat die Behörde insgesamt „fast eine Tonne Lebensmittel vernichten müssen.“ Die Behörde sei „mit aller Konsequenz“ vorgegangen, so der Landrat.

Lebensmittelkontrollen in Lindau: Weitere Betriebe geschlossen

Die Lebensmittelkontrolleure haben derzeit in Lindau alle Hände voll zu tun. Erst vor wenigen Wochen schlossen sie eine Bäckerei, deren Betreiber trotz Verbots weiter Waren produziert und vertrieben hat. Laut Landratsamt herrschten in dem Betrieb ekelerregenden Zustände.

Probleme gibt es offenbar auch in anderen Branchen: Vor knapp einer Woche hat die Behörde eine Gaststätte in Lindau wegen erheblicher Hygienemängel geschlossen. Damals war die Rede von Insektenbefall und Lebensmitteln, deren Haltbarkeitsdatum um Wochen überschritten war.

Jetzt spricht das Landratsamt von vier Betrieben, die vorübergehend dicht gemacht wurden. Kontrolliert worden seien sie „anlassbezogen“. Heißt: es gab Hinweise von Dritten auf die Betriebe. Möglicherweise hängen die Fälle zusammen. Es handelt sich zwar um verschiedene Betreiber. Laut Landratsamt liegt aber ein Anfangsverdacht vor, „dass die Betriebe in Zusammenhang stehen könnten“.

(Lesen Sie auch: Lebensmittelkontrollen im Allgäu sind wichtig - doch es gibt ein Problem)

So lange bleiben die Betriebe in Lindau geschlossen

Die Betriebe bleiben laut Landratsamt so lange geschlossen, bis die Mängel behoben sind und dort wieder Lebensmittel verarbeitet werden dürfen. Parallel dazu wird je nach Umfang der festgestellten Mängel ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Der jeweilige Betreiber hat dann die Möglichkeit, binnen 14 Tagen eine Stellungnahme abzugeben.

Nach der Frist wird dann ab einem Bußgeld in Höhe von 350 Euro der Name des Betriebes auf der Internetseite des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit veröffentlicht. Vor der Veröffentlichung auf dieser Internetseite darf eine Behörde laut Landratsamt einen Betrieb nicht namentlich nennen.

Mehr Nachrichten aus dem Westallgäu lesen Sie hier.