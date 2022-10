Ob in Parks, in der Fußgängerzone oder am Busbahnhof: Ehrenamtliche sind bald in Lindau unterwegs, um das Sicherheitsgefühl zu stärken. Das sind ihre Aufgaben.

17.10.2022 | Stand: 11:58 Uhr

Lindau bekommt nun doch eine Sicherheitswacht. Nachdem der Stadtrat eine solche zuletzt im Frühjahr 2019 abgelehnt hatte, hat der Hauptausschuss nur mit großer Mehrheit dafür gestimmt. Lindaus Polizeichef Michael Jeschke hatte das Projekt im Gremium vorgestellt. Ziel ist es, das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu verbessern.

