Ein betrunkener 38-Jähriger fährt mit dem Fahrrad durch Lindau. Dabei kann er sich kaum mehr auf dem Rad halten.

17.06.2023 | Stand: 11:21 Uhr

In Lindau ist ein betrunkener 38-Jähriger am Freitagabend mit dem Fahrrad durch Lindau gefahren. Dabei konnte er sich mit seinen 2,4 Promille kaum mehr auf dem Rad halten, so die Polizei. Der Mann sei sogar gegen eine Wand gekippt. Ein Autofahrer bemerkte den Betrunkenen auf der Friedrichshafener Straße und rief die Polizei.

Radfahrer fährt mit 2,4 Promille durch Lindau

Diese machte einen Alkoholtest und ließ dem 38-Jährigen Blut abnehmen. Anschließend durfte er nach Hause. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

