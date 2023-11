Betrunkener 42-Jähriger spuckt Autofahrerin in Lindau ins Gesicht

In Lindau hat am Freitag ein 42-Jähriger Ärger gemacht. Er spuckte einer Autofahrerin ins Gesicht und beschädigte ihr Auto. Später fiel er erneut auf.

04.11.2023 | Stand: 11:11 Uhr

In Lindau hat ein 42-Jähriger am Freitagnachmittag eine 59-jährige Autofahrerin angespuckt und gegen ihr Fahrzeug geschlagen. Laut Polizei war der Mann betrunken mit einem Atemalkoholwert von 1,9 Promille.

Die 59-Jährige wollte in der Kemptener Straße in eine Parklücke fahren. Weil sich der 42-Jährige in der Parklücke befand, konnte sie nicht einparken und hupte. Anschließend ging der 42-Jährige zur Fahrertüre und spuckte der Frau ins Gesicht. Dann schlug er mehrfach gegen das Auto. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 750 Euro.

42-Jähriger in Lindau in Gewahrsam genommen

Auf den Wohnsitzlosen kommt nun eine Anzeige wegen Beleidigung und Sachbeschädigung zu. Weil er am selben Abend noch einmal auffiel, weil er auf einer fremden Terrasse schlief, nahm ihn die Polizei in Gewahrsam.

